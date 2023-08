La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata, 6 agosto

Questa sera, domenica 6 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la decima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il grande finale non prevede un lieto fine per la coppia protagonista. Kurt infatti finirà per sposare un’altra donna, Murvet. Vani saranno i tentativi di Şura di impedirlo. La donna cercherà di opporsi, ma arriverà troppo tardi. L’ultima puntata conclusiva vedrà Şura lasciare per sempre Istanbul, ma non prima di aver augurato alla coppia di essere felici insieme. Intanto Kurt si è vendicato di Petro, uccidendolo.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della decima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.