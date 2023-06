Perché La ragazza e l’ufficiale stasera non va in onda su Canale 5: il motivo

Perché La ragazza e l’ufficiale stasera non va in onda su Canale 5? Negli ultimi giorni, a causa della morte di Silvio Berlusconi, i palinsesti delle reti Mediaset sono stati stravolti. Tantissimi programmi o film sono stati “cancellati” o spostati. Tra questi La ragazza e l’ufficiale che invece di andare in onda oggi, venerdì 16 giugno, è stata anticipata a ieri, giovedì 15. Una decisione presa per lasciare spazio stasera alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, inizialmente in programma lunedì scorso.

Cast

Abbiamo visto perché stasera non va in onda La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast della soap opera in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.