La ragazza del dipinto, il film: trama, cast e streaming

La ragazza nel dipinto, in lingua originale intitolato Belle, è un film drammatico e biografico diretto da Amma Asante. La pellicola è uscita al cinema nel 2013 e la sceneggiatura è stata scritta da Misan Sagay. Il film s’ispira al ritratto del 1779 di Dido Elizabeth Belle accanto alla cugina Lady Elizabeth Murray, a Kenwood House, commissionato dal loro prozio, William Murray nonché conte di Masfield. Si conosce pochissimo della vita di Dido Belle: nacque nelle Indie Occidentali ed era la figlia meticcia illegittima del nipote di Mansfield.

La ragazza del dipinto, la trama del film

Dido Belle Lindsay è una giovane fanciulla, figlia del capitano Sir John Lindsay e di una donna di colore. Il padre parte per una missione e decide di affidare la ragazza allo zio William Murray, conte di Mansfield a capo della Suprema Corte del King’s Bench. Dido è stata cresciuta come una ragazza aristocratica inglese, nonostante il colore della sua pelle l’abbia tenuta lontana dall’ottenere un posto ben certo nella società a differenza della cugina Elizabeth. Quando poi il capitano Lindsay muore, la ragazza diventa una ricca ereditiera.

A casa dello zio arriva un giovane avvocato, il suo nome è John Davinier e sta lavorando al massacro della Zong. Dido è curiosa e si lascia trascinare nella questione avvicinandosi sempre più all’avvocato.

La ragazza del dipinto, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dalla protagonista, Dido Elizabeth Belle, interpretata da Gugu Mbatha-Raw, conosciuta per aver recitato in Doctor Who, L’amore all’improvviso, Touch e Black Mirror. Al suo fianco vediamo recitare Tom Wilkinson che interpreta Lord Mansfield, Miranda Richardson invece interpreta Lady Ashford e Penelope Wilton invece interpreta Lady Mary Murray.

E poi vediamo Matthew Goode, Emily Watson, Tom Felton, Susan Brown, Sarah Gadon, David Gant.

La ragazza del dipinto, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere La ragazza del dipinto in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 31 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Rete 4.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 504 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 104 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.