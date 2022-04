La prima vacanza non si scorda mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 5 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La prima vacanza non si scorda mai, film diretto da Patrick Cassir con Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Jérémie Elkaïm, Camille Cottin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Marion (Camille Chamoux) e Ben (Jonathan Cohen), trent’anni, vivono a Parigi, si conoscono su Tinder… e questo è praticamente tutto ciò che hanno in comune. La verità è che non potrebbero essere più diversi: lei è intrepida e ama l’avventura, lui è ordinato e ipocondriaco. Ma gli opposti si attraggono e, dopo una notte di sesso sfrenato, decidono di trascorrere insieme le loro vacanze estive: a metà strada tra le loro destinazioni da sogno, Beirut per Marion, Biarritz per Ben, finiranno per ritrovarsi… in Bulgaria. Tra ostelli hippy, spiagge affollate e sport estremi, il viaggio di Marion e Ben si trasformerà in un’avventura on the road trascinante e rocambolesca, un’esperienza indimenticabile nel bene… e nel male.

La prima vacanza non si scorda mai: il cast

Abbiamo visto la trama de La prima vacanza non si scorda mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jonathan Cohen: Ben

Camille Chamoux: Marion

Jérémie Elkaïm: Romain

Camille Cottin: Fleur

Dominique Valadie’: Nicole

Aleksandar Aleksiev: Boyan

Streaming e tv

Dove vedere La prima vacanza non si scorda mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 5 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.