La partita del cuore 2024: come donare, il numero e le info

Come si fa per donare per la partita del cuore 2024, in onda stasera su Rai 1? È già attivo, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai 1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3 mila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio.

Squadre

Abbiamo visto come donare per la partita del cuore 2024, ma quali sono i cantanti e politici (ospiti) che andranno a formare le squadre in campo? Sotto la guida di Mister Albano hanno confermato, per Nazionale Cantanti, la propria presenza il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even.

Il Capitano della Nazionale della Politica sarà Il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana e i due mister d’eccezione saranno il Presidente del Senato Senatore Ignazio La Russa e il Senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente dell’Inter Parlamentare Italiana.