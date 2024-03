La mia ombra è tua: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 22 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La mia ombra è tua, film del 2022 diretto da Eugenio Cappuccio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’amicizia tra due persone apparentemente diverse ma che riescono a creare un forte legame. Lo scrittore Vittorio Vezzosi, di fama nazionale per il suo unico romanzo, è in procinto di scrivere dopo 25 anni il suo sequel. Il giovane studente Emiliano detto “Zapata”, è incaricato dal suo relatore universitario di assistere Vittorio e organizzare un convegno al festival del Libro Vintage di Milano. Inizialmente Vittorio e Emiliano assai diversi di carattere, si scontrano. A seguire Emiliano entra nel mondo nostalgico di Vittorio e scopre il problema che lo ha afflitto nello scrivere nuovi romanzi: il suo amore giovanile per Milena.

La mia ombra è tua: il cast

Abbiamo visto la trama di La mia ombra è tua, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Vittorio Vezzosi

Giuseppe Maggio: Emiliano De Vito

Anna Manuelli: Allegra

Sidy Diop: Mamadou

Claudio Bigagli: Paolo Monanni

Leopoldo Mastelloni: Brigadiere Passini

Miriam Previati: Carlita

Alessandra Acciai: Franca

Isabella Ferrari: Milena

Fabrizio Buompastore: Martinadonna

Massimo Molea: Compagno di Milena

Francesco Gerardi: Padre Emiliano

Maurilio Leto: Direttore dell’albergo

Andrea Valentino: Gabriel

Riccardo La Neve: Marco

Carolina Paradisi: Francesca

Streaming e tv

Dove vedere La mia ombra è tua in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.