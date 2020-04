Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, il film in onda su Canale 5: trama, cast, trailer e streaming

Su Canale 5 torna l’appuntamento con i Pirati dei Caraibi: il secondo film, in programma giovedì 9 aprile 2020 in prima serata, s’intitola La maledizione del forziere fantasma e segue le peripezie dei nostri eroi reduci da La maledizione della prima luna. In inglese s’intitola “Dead Man’s Chest” ed è arrivato in sala nel 2006 con la regia di Gore Verbinski. Il film è stato mostrato in anteprima a Disneyland in Califronia. Vediamo di seguito qual è la trama del secondo capitolo dei Pirati dei Caraibi, il cast, il trailer e dove seguire il film in tv e in streaming.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: la trama

Il secondo capitolo dei Pirati dei CAraibi vede Will Turner ed Elizabeth Swann pronti a sposarsi. Dopo aver liberato la Perla Nera dal terribile sortilegio del forziere azteco, i due sono pronti a cominciare da capo, ma la cerimonia viene interrotta da Lord Beckett, che rapisce la sposa e incarica Will di rubare a Jack Sparrow la sua bussola magica. Sparrow, nel frattempo, riceve la visita di Sputafuoco che, a sua volta, è stato incaricato da Davy Jones e lo invita a onorare il patto di 13 anni prima e cioè di unirsi alla ciurma dell’Olandese Volante per evitare di essere perseguitato dal Kraken.

Will salva Jack da un’orda di cannibali e insieme raggiungono la sacerdotessa vudù, Tia Dalma. Elizabeth è stata liberata dal papà e salpa alla ricerca disperata del suo amato. Intanto Jack Sparrow cede Will a Jones, per placare la sua ira, giurando poi di tornare a liberarlo, così Will parte alla ricerca del forziere fantasma. Sparrow, tornato a Tortuga, da vita a una nuova ciurma alla quale si uniscono anche Elizabeth e Norrington.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, il cast del film

Chi vediamo nel cast del secondo film dei Pirati dei Caraibi, La maledizione del forziere fantasma? Partiamo dai tre protagonisti che tornano: Jack Sparrow, il particolarissimo pirata è interpretato da Johnny Depp, mentre Will Turner è interpretato da Orlando Bloom ed Elizabeth Swann è interpretata da Keira Knightley. Nel cast del secondo capitolo dei Pirati dei Caraibi poi vediamo Bill Nighy interpretare Davy Jones, Jack Davenport interpretare James Norrington, Tom Hollander che interpreta Cutler Beckett e Stellan Skarsgard che interpreta lo sputafuoco Bill Turner.

E ancora vediamo nel cast Kevin McNally che interpreta Joshamee Gibbs, Jonathan Pryce che interpreta Wwatherby Swann, Lee Arenberg che interpreta Pintel, Mackenzie Crook interpreta Ragetti e Martin Klebba interpreta Marty. E infine vediamo David Bailie interpretare Cotton, Naomi Harris è Tia Dalma, David Schofield è Ian Mercer, Alex Norton è il Capitano Bellamy e infine il cameo di Geoffrey Rush che interpreta Hector Barbossa.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere La maledizione del forziere fantasma? Il film va in onda su Canale 5 giovedì 9 aprile alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.