La Grande Storia: I Muri, stasera 14 agosto su Rai 3 con Paolo Mieli

Questa sera, 14 agosto 2020, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento di stasera si intitola I Muri, con un’approfondita analisi della Guerra fredda, vale a dire la suddivisione del mondo in due blocchi e quella guerra silenziosa e micidiale, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni

La puntata dal titolo I Muri, in onda stasera, 14 agosto 2020, su Rai 3 in prima serata è dedicata alla cosiddetta Guerra fredda e ai muri che hanno diviso l’Europa e il mondo negli ultimi decenni. La prima partita si gioca sulla città di Berlino, dove Mosca nel 1948 blocca tutti gli accessi stradali e ferroviari. Al culmine delle tensioni nella città divisa fra Est e Ovest, il 13 agosto 1961 sorge improvvisamente un muro.

Famiglie divise, migliaia di tentativi di fuga, centinaia di persone uccise. Ci vorranno quasi trentanni e l’avvento di Gorbaciov per abbattere quel muro e riunire una città e un popolo. La data è scolpita nella storia: è il 9 novembre 1989. E dopo tre giorni qualcosa si sgretola anche in Italia. Il PCI, il Partito Comunista Italiano, da anni in crisi d’identità, cambia nome. Si chiamerà PDS. Il volto di questo passaggio epocale è quello di Achille Occhetto, il protagonista della “svolta della Bolognina”.

Ma per un muro che crolla, tanti altri ne vengono costruiti. Il più famoso è quello eretto da Israele in Cisgiordania nel 2002. Per capire dove tutto è cominciato bisogna tornare al 1967, alla Guerra dei Sei Giorni. La famosa Guerra Lampo, uno strepitoso successo militare, ma anche punto di rottura con la popolazione palestinese. Appuntamento con una nuova puntata de La Grande Storia per stasera, 14 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.20.

