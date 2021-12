La famiglia Addams: trama, doppiatori e streaming del film

Stasera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La famiglia Addams, film d’animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan con le voci italiane di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté e Raoul Bova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gomez Addams e Morticia Frump stanno celebrando le loro nozze in una radura della foresta appena fuori da un paesino, circondati da tutto il clan degli Addams, quando vengono raggiunti dalla folla inferocita degli abitanti del paese armati di fiaccole che li caccia via in quanto “mostri”, e dalla quale Morticia e Gomez scappano insieme allo zio Fester a bordo della loro vecchia auto guidata da Mano. Nel viaggio, il gruppo investe Lurch, internato di un manicomio e fuggito con ancora stretta indosso la camicia di forza. Scoprono così casualmente un tetro manicomio abbandonato in cima a una ripida collina, perennemente circondato dalle nebbie della palude sottostante e infestato da uno spirito che urla a gran voce “Andate via!”.

La famiglia Addams: il cast (doppiatori)

Abbiamo visto la trama de La famiglia Addams, ma qual è il cast di doppiatori del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Pino Insegno: Gomez Addams

Virginia Raffaele: Morticia Addams

Eleonora Gaggero: Mercoledì Addams

Luciano Spinelli: Pugsley Addams

Raoul Bova: Zio Fester

Loredana Bertè: Nonna

Roberta Pellini: Margaux Needler

Chiara Fabiano: Parker Needler

David Vivanti: Mitch

Luna Iansante: Bethany

Andrea Lavagnino: Spirito della casa

Sara Labidi: Layla e Kayla

Massimiliano Alto: Glenn

Franco Mannella: Prete

Streaming e tv

Dove vedere La famiglia Addams in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – 28 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.