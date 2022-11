La confessione di Eva Grimaldi: “Ero innamorata di Benigni. La cocaina? Uscivo solo se c’era la droga”

Nella puntata di Belve in onda martedì 8 novembre in seconda serata su Rai2, Francesca Fagnani ha ospitato Alessandra Celentano e Eva Grimaldi. Nella sua intervista, la showgirl ha accettato di tornare a parlare del rapporto con l’attore e regista Roberto Benigni con il quale visse una storia d’amore della quale non ha quasi mai pubblicamente parlato. Nell’anteprima diffusa da Rai2, Fagnani chiede conto a Grimaldi di quella storia d’amore: “Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: la nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: non chiamare mai più. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”. “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata” si è difesa l’attrice. Benigni è sposato con Nicoletta Braschi dal 1991.

Sulla durata della loro relazione Eva però si non si sbilancia e commenta: “Non una notte…!”. Chiuso il capitolo su Benigni, l’intervista passa all’attuale amore di Eva Grimaldi, Imma Battaglia, che l’ha “tirata fuori dai vizi”, come ammette la stessa attrice. “Quali vizi?”. “L’alcool. Sono stata abbandonata dalla sera alla mattina (dall’ex marito, ndr), aprivo il frigo e bevevo superalcolici. Chi mi vedeva senz’altro avrà pensato ‘La Grimaldi sta proprio fuori” ammette l’ex concorrente del Gf Vip.

Il passato dell’attrice è stato segnato anche dalla dipendenza da stupefacenti, cocaina in particolare. “Sono due vizi molto simili. Non ero tossicodipendente comunque. Ne ho abusato, molto molto”. Tra tutti, questo è stato il punto più basso della sua vita: “Uscivo soltanto se c’era la droga”.