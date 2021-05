La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succederà nella sesta e ultima puntata in onda oggi, 16 maggio.

Anticipazioni: la trama della sesta e ultima puntata

Le anticipazioni sulla trama del finale di stagione de La Compagnia del Cigno 2 rivelano che il maestro Luca si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più bui e difficili della sua vita. Dopo la terribile notizia della morte di Teoman Kayà, i sospetti si concentreranno proprio su di lui: il maestro è considerato responsabile della morte dell’uomo. Un durissimo colpo per Luca, che non riuscirà a credere a tale versione dei fatti, ripetendo a gran voce la sua innocenza e la totale estraneità ai fatti. Al suo fianco, in questo momento così complicato e difficile da gestire, ci sarà Irene: la donna, infatti, continuerà a dargli tutto l’amore e il sostegno possibile per aiutarlo a uscire da questo tunnel e soprattutto a dimostrare la verità dei fatti su quanto è accaduto a Teoman.

Secondo le anticipazioni sulla trama dell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2, malgrado gli sforzi di Irene, la quale farà di tutto per dimostrare al mondo intero che Luca non è un mostro e un assassino, l’uomo si lascerà vincere dal dolore. Con il passare dei giorni il maestro si lascerà andare anche alla rassegnazione su quanto è accaduto. Al contrario, invece, i ragazzi della Compagnia non avranno alcuna intenzione di arrendersi: tutti sono fermamente convinti del fatto che non sia Luca il responsabile della morte di Kayà.

Per questo motivo si impegneranno al massimo per fare in modo che venga scagionato al più presto. Gli spoiler della sesta puntata finale della fiction con Alessio Boni rivelano che, sfinita dalla testardaggine dei ragazzi, l’ispettrice Modiano deciderà di riaprire di nuovo le indagini sul caso di Teoman.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 o RaiPlay? Di seguito l’elenco completo: