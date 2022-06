La cena perfetta: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, giovedì 23 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La cena perfetta, film italiano del 2022 diretto da Davide Minnella con Greta Scarano, Salvatore Esposito, Antonella Attili, Gianluca Colucci, Alberto Basaluzzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carmine Giordano è cresciuto a Napoli all’ombra del boss della camorra Pasquale Rizzuto detto “Scimitarra”. Il padre di Carmine ha salvato la vita a Scimitarra, e questo è valsa al figlio una protezione costante anche se Carmine è “troppo buono e non ce la può fare” a condurre una vita nel crimine. Dunque il boss lo spedisce a Roma e gli affida la gestione di un ristorante che servirà a riciclare il denaro sporco della camorra. Il ristorante serve solo cibo scongelato e non si cura di fare bene il suo lavoro. Ma Carmine incontra Consuelo, una giovane chef di origine argentina che punta ad ottenere una stella Michelin, e le consegna lo scettro della cucina del ristorante. Lei è bravissima, ma per rientrare nelle spese di un ristorante di lusso ci vogliono tempo e molto, molto denaro: dunque sarà assai difficile per Carmine smarcarsi dalla continua sudditanza con Scimitarra.

La cena perfetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La cena perfetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Esposito: Carmine

Greta Scarano: Consuelo

Gianluca Fru

Gianfranco Gallo

Antonella Attili

Antonio Grosso

Cristiano Simone Iannone: poliziotto

Alberto Basaluzzo: Orfeo

Gianluca Colucci

Streaming e tv

Dove vedere La cena perfetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.