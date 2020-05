La cattedrale del mare: anticipazioni prossima (terza) puntata

Cosa succederà nella prossima (terza) puntata de La cattedrale del mare in onda su Canale 5 il 2 giugno 2020? Dopo le intriganti vicende seguite nel corso della prima puntata e della seconda puntata, è difficile non voler scoprire come evolve questa incredibile storia tratta dall’omonimo romanzo. Di seguito le anticipazioni sulla prossima (la terza) puntata de La cattedrale del mare.

Nel quinto episodio de La Cattedrale del mare, in onda – secondo la programmazione tv Mediaset -martedì 2 giugno 2020, continuerà l’ascesa sociale del protagonista. Dopo aver salvato infatti di due bambini, Arnau riceverà una ricompensa davvero gradita, ovvero una nuova carriera remunerativa. Nel sesto episodio (Segreti) della terza puntata Arnau, dopo aver rischiato di morire sul serio, capirà di dover fare sempre più attenzione e inizierà a guardare Mar con occhi diversi. Tuttavia re Pedro avrà altri piani per lui. Intanto Aledis scoprirà che Arnau è ancora vivo.

Quando va in onda

Ma quando va in onda la prossima (terza) puntata de La cattedrale del mare? E le altre puntate? In tutto per la serie tv sono previste 4 puntate da 2 episodi ciascuna. Le prime due sono andate in onda il 19 e il 26 maggio, la terza verrà invece trasmessa martedì 2 giugno 2020 alle ore 21,20 su Canale 5. Di seguito la programmazione tv completa de La cattedrale del mare:

Prima puntata (episodi 1 e 2) – martedì 19 maggio 2020 ore 21,20 (Già trasmessa)

Seconda puntata (episodi 3 e 4) – martedì 26 maggio 2020 ore 21,20 (Già trasmessa)

Terza puntata (episodi 5 e 6) – martedì 2 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (episodi 7 e 8) – martedì 9 giugno 2020 ore 21,20

Dove vedere la serie tv in streaming

La serie tv La cattedrale del mare va in onda in chiaro su Canale 5, ma è possibile seguirla anche in live streaming. Dove? Su MediasetPlay.it.

