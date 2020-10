La battaglia dei sessi, dove vedere il film in tv e in streaming

Negli anni ’70, la partita di tennis che vedeva schierati in campo Bobby Riggs e Billie Jean King ha preso il nome de La battaglia dei sessi, un evento importante non soltanto per il significato sportivo, ma soprattutto per quello sociale. La King, accettando la sfida di Riggs, ha dimostrato che le donne possono fare tutto quello che fanno gli uomini, anche vincere e sconfiggerne uno. La partita, avvenuta il 20 settembre 1973, è stata seguita all’epoca da oltre 90 milioni di persone in tutto il mondo e ha segnato un evento importantissimo che è stato poi portato al cinema con il volto di Steve Carell ed Emma Stone e con il film La battaglia dei sessi, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris nel 2017. Ma dove vedere il film?

Tutto su La battaglia dei sessi: trama, cast e streaming

In tv

La battaglia dei sessi arriva per la prima volta in tv giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21:20, su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo con il decoder di Sky può trovarlo al tasto 103.

La storia vera da cui è tratto il film La battaglia dei sessi

In streaming

E dove seguire il film in streaming invece? Potete trovarlo in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire tutto ciò che va in onda anche tramite pc, smartphone e tablet (c’è anche un’app da poter scaricare).

