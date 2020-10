La battaglia dei sessi, il film in prima tv: trama, cast, streaming

Su Rai 3 arriva in prima serata e in prima tv il film La battaglia dei sessi, pellicola del 2017 diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris che racconta una storia vera, la celebre partita di tennis (nota per l’appunto come la battaglia dei sessi) che ha visto scontrarsi sul campo Bobby Riggs e Billie Jean King nel 1973. Ad interpretare i due sportivi sono rispettivamente Steve Carell ed Emma Stone, due volti decisamente conosciuti in quel di Hollywood. Il film è stato anche vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti in sala per via di “contenuti sessuali e nudità parziale”. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast.

La battaglia dei sessi, la trama

Siamo negli anni ’70, un periodo che si contraddistingue per la rivoluzione sessuale e per l’ascesa del movimento femminista. E, a livello sportivo, nel 1973 ci fu una partita di tennis che cambiò le carte in tavola: lo scontro su campo tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile, Bobby Riggs, prese il nome de La battaglia dei sessi, diventando uno degli eventi sportivi televisivi più visti di tutti i tempi (raggiunsero 90 milioni di spettatori in tutto il mondo).

Ma quello che non poteva essere mostrato in tv era la battaglia personale che entrambi i campioni conducevano nel privato. Billie Jean King, così riservata, gareggiava per ottenere uguaglianza e anche per venire a patti con la propria sessualità. Riggs invece è stato uno delle prime celebrità mediatiche autoprodottesi e lottava ancora con i demoni del gioco a scapito della famiglia.

Il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dai due protagonisti, Billie Jean King interpretata da Emma Stone e Bobby Riggs interpretato da Steve Carell. Al loro fianco vediamo Andrea Riseborough che interpreta Marilyn Barnett, mentre Sarah Silverman interpreta Gladys Heldman. Bill Pullman interpreta Jack Kramer, mentre Alan Cumming è Ted Tinling. Elisabeth Shue è Priscillia Wheelan, mentre Austin Stowen è Larry King. Natalie Morales interpreta Rosie Casals, mentre Eric Christian Olsen che interpreta Lornie Kuhle.

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere La battaglia dei sessi? Il film va in onda in prima tv e in prima serata giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 21:20 su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.

