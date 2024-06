La bambina che non voleva cantare: il cast (attori) del film su Nada

Qual è il cast (attori) de La bambina che non voleva cantare, il film che racconta la storia vera di Nada in onda stasera – 1 giugno – su Rai 1 in replica? Tra gli attori principali figurano Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Nunzia Schiano. Ma vediamo quali ruoli ricoprono.

Carolina Crescentini: Viviana Fenzi

Sergio Albelli: Gino Malanima

Paolo Calabresi: maestro Leonildo

Tecla Insolia: Nada a 15 anni

Giulietta Rebeggiani: Nada a 7 anni

Massimo Poggio: Guido De Santis

Paola Minaccioni: suor Margherita

Daria Pascal Attolini: Nora

Raffaella Panichi: Ersilia

Nunzia Schiano: nonna Mora

Giulia Battistini: Miria Malanima

Chi è Nada

Abbiamo visto il cast (attori) de La bambina che non voleva cantare, ma chi è Nada, la protagonista raccontata nel film? Nada Malanima nasce a Gabbro (provincia di Livorno) il 17 novembre 1953. Figlia d’arte (il padre, Gino Malanima, era clarinettista). Fu la madre, Viviana Fenzi, a scegliere l’insolito nome quando una zingara, di nome per l’appunto Nada, le predisse leggendole la mano che avrebbe avuto una figlia, e che questa avrebbe viaggiato e avuto successo. Viene scoperta da Franco Migliacci. Dopo un primo 45 giri, contenente una cover in italiano di Les bicyclettes de Belsize, a soli quindici anni debutta al Festival di Sanremo 1969 con Ma che freddo fa, singolo inciso per la RCA Talent che la spinge al primo posto in hit-parade per cinque settimane regalandole un’enorme e improvvisa popolarità in Italia e all’estero.