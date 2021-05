La baia del silenzio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La baia del silenzio, film del 2020 diretto da Paula van der Oest. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dal romanzo omonimo di Lisa St Aubin de Terán. La storia inizia nell’idilliaca Liguria, dove Rosalind e Will trascorrono una romantica luna di miele. Li ritroviamo otto mesi dopo a Londra, dove sembrano vivere la vita perfetta. Lei è in dolce attesa, lui è ormai l’amorevole patrigno delle due gemelle di 8 anni che la moglie ha avuto da una precedente relazione. Il perfetto equilibrio si infrange quando, in seguito a una brutta caduta, Rosalind viene portata d’urgenza in ospedale. Il parto è difficile, ma, infine, Amadeo, il figlio della coppia, viene alla luce sano e salvo. Rosalind, però, rimane profondamente scossa e si convince di avere avuto due gemelli e che le stiano tenendo nascosta la morte di uno dei due. Trascorrono altri sei mesi. Rosalind torna al lavoro, sebbene il suo equilibrio mentale sia molto fragile. E, infatti, quando Will torna da una viaggio di lavoro, la moglie è scomparsa e con lei i figli e la tata. Will, deciso a ritrovarla, inizia una frenetica ricerca, convincendosi, sempre più, che quanto sta accadendo sia collegato a una misteriosa valigetta, contenente negativi fotografici sbiaditi, arrivata dalla Francia poco prima della scomparsa della moglie.

La baia del silenzio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La baia del silenzio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brian Cox

Alice Krige

Olga Kurylenko

Caroline Goodall

Claes Bang

Assaad Bouab

Shalisha James-Davis

Litiana Biutanaseva

Lilibet Biutanaseva

Duncan Duff

Maroussia Frank

Gijs Scholten van Aschat

Hannah van der Westhuysen

Agni Scott

Kirsten Davies

Streaming e tv

Dove vedere La baia del silenzio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.