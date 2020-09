L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: trama, cast e streaming

Su Italia 1 arriva l’appuntamento con L’era glaciale 3, film d’intrattenimento pensato per i più piccoli (e non solo) e diretto da Carlos Saldanha. Il film è il terzo della serie dell’Era glaciale che ripropone gli amati protagonisti in una nuova avventura, collocando la trama cronologicamente parlando all’Alba dei dinosauri. La saga per ora è composta da cinque film e nel cast di questo film ci sono diverse new entry e fantastici doppiatori. Vediamo qual è la trama del film.

L’era glaciale 3, la trama

Il film parte da Scrat, il preistorico scoiattolo che vaga ancora alla ricerca della sua ghianda sfuggente e che s’imbatte in una scoiattolina, Scrattina. Intanto Manny ed Ellie aspettano il loro primo figlio. Diego si sente di troppo nel gruppo e in più capisce di non avere più la stessa agilità di un tempo per via della vita sedentaria condotta con i suoi amici. Per questo decide di allontanarsi dal branco. Sid intanto dopo essere precipitato in un buco di ghiaccio trova tre grandi uova in una caverna e decide di tenerle con sé. Sid non sa che quelle sono uova di dinosauro e, nonostante gli avvertimenti di Manny ed Ellie, il bradipo continua a covare le uova finché non si schiudono ed escono fuori tre piccoli cuccioli di dinosauro, già belli arzilli e monelli. Sid si affeziona a loro come se fosse una madre, ma poco tempo dopo la nascita dei piccoli arriva una mamma T-Rex. Sid non ha intenzione di lasciare i suoi piccoli, così la mamma T-Rex porta via anche lui. Il resto del gruppo è quindi costretto a partire per recuperare il bradipo combina guai e anche Diego si unirà alla causa.

L’era glaciale 3, il cast

Chi doppia i fantastici personaggi de L’era glaciale? Sid, il bradipo, è doppiato da Claudio Bisio, mentre Manny è doppiato da Leo Gullotta. Diego è Pino Insegno, mentre Ellie è Roberta Lanfranchi. Crash è doppiato da Francesco Pezzulli, mentre Eddie è doppiato da Lee Ryan. Buck, il nuovo personaggio, è doppiato da Massimo Giuliani, mentre la madre castoro è Francesca Guadagno.

L’era glaciale 3, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere L’era glaciale 3? Il film va in onda sabato 26 settembre 2020 alle ore 21:30 su Italia 1. La rete Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

