L’anno che verrà: il cast e gli ospiti dello show di Capodanno 2021

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno 2021), alle ore 21 su Rai 1 va in onda L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai 1, una notte da trascorrere all’insegna della serenità. Ma qual è il cast (ospiti) de L’anno che verrà, lo show per il Capodanno 2021, in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco dei personaggi che affiancheranno Amadeus:

Gianni Morandi

Arisa

Piero Pelù

Umberto Tozzi

Raf

JAx

Rocco Hunt

Bomdabash

Shade

Rita Pavone

Gigi D’Alessio

Clementino

Leroy Gomez dei Santa Esmeralda

Gaia

Annalisa

Viktorija Mihajlović

Nino Frassica

I protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

Tutto quello che c’è da sapere

Le parole di Amadeus

Abbiamo visto l’elenco del cast (ospiti) de L’anno che verrà. Come detto alla presentazione ci sarà Amadeus. “Sarà un clima di festa. Entreremo nelle case degli italiani che staranno tutti a casa. Condividerò il palco con Gianni Morandi e mi riempie di gioia – le sue parole in conferenza stampa -. Ci saranno canzoni per tutti i gusti, dal nonno fino al nipote, trascorrere una notte di Capodanno all’insegna della voglia di stare uniti e di lasciarsi alle spalle questo 2020. Sarà una notte di festa, in uno studio, al caldo! Anche questa sarà una novità. Vogliamo riscaldare anche i cuori di tutti gli italiani”. Poi ha aggiunto: “Gli ospiti de L’anno che verrà canteranno i loro pezzi famosi. Amo trascorrere la notte di Capodanno, pensando che le persone, a casa, stiano cantando. Ma ci saranno anche cose particolari… Nino Frassica ci regalerà un oroscopo speciale. Gianni Morandi e Piero Pelù si esibiranno insieme e uniranno i loro mondi diversi. Sarà un clima di festa. Non avremo un pubblico, saremo noi il pubblico. Vogliamo regalare un Capodanno importante”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (ospiti) de L’anno che verrà, show per il Capodanno 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo va in onda oggi – 31 dicembre 2020 – alle ore 21 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sarà possibile seguire lo show anche via radio in diretta su Rai Radio1.

