Killer Elite: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Killer Elite è il film del 2011 diretto da Gary McKendry in onda questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, in pria serata su Italia 1 a partire dalle 21.20. Una pellicola avvincente basata sul romanzo “Feather Men – Gli uomini Piuma” del 1991 di Sir Ranulph Fiennes. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Killer Elite? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Danny è un killer e, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide su commissione. Stanco della sua spietata professione di mercenario, a un certo punto decide di ritirarsi in luogo privato, finché non scopre che Hunter è prigioniero del sultano dell’Oman. Ma per poterlo liberare dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli del sultano, uccisi per mano di alcuni spietati ex membri dei Servizi Aerei Speciali Britannici durante la segreta Guerra dell’Oman. Costretto a riprendere in mano la pistola e tornare in azione, riuscirà Danny a raggiungere il suo obiettivo? Killer Elite è la storia della loro guerra segreta, combattuta all’ultimo sangue dalla Gran Bretagna all’Oman, da Parigi all’Australia.

Killer Elite: il cast completo

Tanti gli attori che fanno parte del cast di Killer Elite, come Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Grant Bowler. Di seguito l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente

David Whiteley: uomo dell’MI6

Matt Nable: Pennock

Michael Dorman: Jake

Lachy Hulme: Steven Harris

Firass Dirani: Bakhait

Nick Tate: comandante B

Bille Brown: colonnello Fitz

Grant Bowler: capitano James Cregg

Rodney Afif: sceicco Amr

Jamie McDowell: Diane

Simon Armstrong: Gowling

Tim Hughes: maggiore D

Tony Porter: colonnello Z

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Killer Elite, film del 2011 con Robert De Niro, e in onda questa sera, 19 ottobre 2020, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20.

