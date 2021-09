Killer Elite: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 13 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Killer Elite, film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film è basato sul romanzo “Feather Men / Gli uomini Piuma”, del 1991 di Sir Ranulph Fiennes; dopo l’uscita del film il romanzo è stato ripubblicato utilizzando il titolo della pellicola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regno Unito, 1980. Danny Bryce è un killer che, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide persone ritenute scomode su commissione. Dopo aver ucciso un uomo davanti a un bambino ed essere rimasto ferito ad un braccio durante la fuga, Danny, segnato profondamente da quella esperienza, decide di cambiare vita e si ritira in Australia, suo paese natale, dove va a vivere in una fattoria assieme a una vecchia compagna di scuola, Anne Frazier. Però, un anno dopo, Hunter viene fatto prigioniero da uno sceicco tribale in Oman e perciò Danny è costretto a tornare in azione. Per liberarlo, infatti, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri del SAS (Special Air Service; forze speciali dell’esercito britannico) durante la segreta guerra del Dhofar; in caso contrario, Hunter sarà giustiziato.

Killer Elite: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Killer Elite, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente

David Whiteley: uomo dell’MI6

Matt Nable: Pennock

Michael Dorman: Jake

Lachy Hulme: Steven Harris

Firass Dirani: Bakhait

Nick Tate: comandante B

Bille Brown: colonnello Fitz

Grant Bowler: capitano James Cregg

Rodney Afif: sceicco Amr

Jamie McDowell: Diane

Simon Armstrong: Gowling

Tim Hughes: maggiore D

Tony Porter: colonnello Z

Streaming e tv

Dove vedere Killer Elite in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.