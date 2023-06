Kilimangiaro: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 4 giugno

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, 4 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni

Torna Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich. Sei appuntamenti per viaggiare intorno al mondo con nuovi documentari dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi al deserto del Sahara. Non mancheranno i filmati dedicati all’Italia, curati da Maria Iodice. Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi compagni di viaggio che l’accompagneranno nel corso delle puntate: dal velista Giovanni Soldini all’alpinista Hervé Barmasse, dal botanico Stefano Mancuso all’astrofisico Luca Perri fino all’apneista Umberto Pelizzari. Ci saranno Pif, appena tornato da un viaggio in Australia, e Sabina Guzzanti che parlerà di una Roma distopica. Quest’anno le prime serate saranno trasmesse dal nuovo studio di Milano e una delle novità sarà la presenza del pubblico, composto da appassionati viaggiatori.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 4 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv grazie alla connessione internet.