Kidding, la seconda stagione arriva su Sky Atlantic: trama e cast

A partire da lunedì 31 agosto 2020 va in onda in prima tv su Sky Atlantic la nuova stagione di Kidding con protagonista Jim Carrey. Il protagonista, Jeff Piccirillo, ha creato un suo alterego televisivo. Mr Pickless, amatissimo dai bambini. Una serie tv che ha avuto molto successo e, dopo la prima stagione composta da dieci episodi, arriva anche la seconda, composta da altre dieci. Vediamo cosa aspettarci da questa seconda stagione.

Kidding, la trama della seconda stagione

La storia è quella di Jeff Piccirillo, che in tv è Mr. Pickles e gestisce uno spettacolo per bambini che viene improvvisamente tagliato dallo studio televisivo. Piccirillo, dopo trent’anni di show, si ritrova senza lavoro ma non vuole rinunciare al suo personaggio e così trova un modo tutto suo per far coesistere il suo alterego e il suo affetto per i bambini. Il suo esperimento però attirerà astio e critiche e Jeff dovrà trovare un modo non soltanto per gestire la sua carriera, ma anche la sua vita privata che intanto cade a pezzi. La seconda stagione riparte da dove si era interrotta: Jeff, in un momento di rabbia, investe Peter, il nuovo compagno della sua ex moglie, Jill.

Kidding, il cast della seconda stagione

Chi troviamo nel cast? In primis Jim Carrey che interpreta Jeff/Mr Pickles, poi abbiamo Frank Langella che interpreta Seb, Judy Green che interpreta Jill, Cole Allen che interpreta Will e Phil, Juliet Morris è Maddie, Catherine Keener è Deirdre, Justin Kirk è Peter e Bernard White è Scott. Tra le guest star dei nuovi episodi vedremo Michael Yama che interpreta un finto Dalai Lama e anche Ariana Grande.

Potrebbero interessarti Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo” Chi è Mirella Casale, la storia vera che ha ispirato il film La classe degli asini La classe degli asini: trama, cast e streaming del film