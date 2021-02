Justice League: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 14 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Justice League, film del 2017 diretto da Zack Snyder e Joss Whedon, scritto da quest’ultimo e da Chris Terrio, a partire da un soggetto degli stessi Terrio e Snyder. Ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox, il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe (DCEU) ed è interpretato tra gli altri da Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Migliaia di anni fa il perfido Steppenwolf e il suo feroce esercito di Parademoni attaccarono la Terra nel tentativo di espandere sempre di più il proprio potere nell’Universo, ma l’orda aliena venne respinta dalle forze congiunte di Amazzoni, Atlantidei, divinità greche, Lanterne Verdi e uomini. Costretto a battere in ritirata, Steppenwolf lasciò indietro le tre misteriose scatole madri – un’avanzatissima tecnologia fonte del suo potere – che le forze terrestri decisero di nascondere in punti diversi del pianeta: una venne presa in custodia dalle Amazzoni, una da Atlantide e una nascosta dagli uomini in un punto imprecisato in Europa. Avvertita la scomparsa di Superman, le scatole madri si riattivano e Steppenwolf giunge di nuovo sulla Terra assieme al suo esercito di Parademoni.

Justice League: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Justice League, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill: Clark Kent / Kal-El / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Ezra Miller: Barry Allen / Flash

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Ray Fisher: Victor Stone / Cyborg

Jeremy Irons: Alfred Pennyworth

Diane Lane: Martha Kent

Connie Nielsen: Ippolita

J. K. Simmons: James Gordon

Ciarán Hinds: Steppenwolf

Joe Manganiello: Slade Wilson / Deathstroke

Jesse Eisenberg: Lex Luthor

Streaming e tv

Dove vedere Justice League in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 14 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Mina Settembre 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio 2021 Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 febbraio