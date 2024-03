Jungle Cruise: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jungle Cruise, film del 2021 diretto da Jaume Collet-Serra e basato sull’omonima attrazione dei parchi Walt Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel XVI secolo, i conquistadores spagnoli viaggiano in Sud America alla ricerca delle lacrime della luna, un albero mitico i cui petali possono curare qualsiasi malattia, guarire qualsiasi ferita e annullare qualsiasi maledizione. Dopo che la maggior parte degli uomini muore nella giungla, i sopravvissuti vengono curati da una tribù locale usando i petali dell’albero. Quando si rifiutano di rivelare la posizione dell’albero, gli spagnoli distruggono il villaggio e come punizione sono condannati a non morire mai e a non poter mai lasciare la vista del fiume.

Nel 1916, la dottoressa Lily Houghton e suo fratello MacGregor dettagliano la ricerca di Lily sulle lacrime della luna a un’associazione di esploratori della Royal Society, spiegando che i petali potrebbero rivitalizzare la medicina e aiutare lo sforzo bellico britannico. Gli Houghton richiedono l’accesso a una punta di freccia recuperata dal dottor Albert Falls che Lily crede sia la chiave per localizzare l’albero. Quando l’associazione nega la loro richiesta, credendo che l’albero sia un mito e lei una scienziata non qualificata per unirsi ai loro ranghi, Lily ruba la punta della freccia evitando di poco il principe Joachim, un aristocratico tedesco che vuole anche lui l’albero per far vincere la guerra alla Germania.

In Sud America, Frank Wolff porta i turisti in crociere fluviali nella giungla, arricchendole con finti pericoli e barzellette banali. Quando il suo motore della barca viene sequestrato dall’uomo d’affari Nilo, che controlla quasi tutto il porto, tenta di riprenderselo. Colto in flagrante da Lily, Frank finge di essere Nilo e le dice con arroganza che le lacrime di luna sono un mito e che lei non sarà in grado di gestire i pericoli della giungla, ma cambia tono quando si accorge che Lily è in possesso della punta di freccia. L’inganno di Frank viene rivelato quando si presenta il vero Nilo, ma Lily assume comunque Frank dopo che lui ha offerto meno e combattuto coraggiosamente un giaguaro selvaggio.

Frank, Lily e MacGregor partono sulla barca di Frank, ma vengono quasi intercettati da Nilo che tenta di riavere il suo motore, poi da mercenari assunti da Joachim per recuperare la punta di freccia e infine dal principe stesso, che li attacca per mezzo di un sottomarino tedesco. Dopo essere fuggiti, distruggendo mezzo porto e le navi, viene rivelato che il giaguaro, che poco prima li aveva spaventati, è in realtà l’animale domestico di Frank, Proxima, e Lily si chiede se ci si possa fidare di Frank.

Jungle Cruise: il cast

Abbiamo visto la trama di Jungle Cruise, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Francisco Lopez de Heredia / Frank Wolff

Emily Blunt: dott.ssa Lily Houghton

Jack Whitehall: MacGregor Houghton

Édgar Ramírez: Lope de Aguirre

Jesse Plemons: Principe Joachim di Prussia

Paul Giamatti: Nilo Nemolato

Andy Nyman: Sir James Hobbs-Cunningham

Quim Gutiérrez: Melchor

Veronica Falcón: Sam

Dani Rovira: Sancho

Simone Lockhart: Anna

Streaming e tv

Dove vedere Jungle Cruise in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.