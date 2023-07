Judas and the Black Messiah: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Judas and the Black Messiah, film del 2021 diretto da Shaka King. Basato su eventi reali, il film narra le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, interpretato da Daniel Kaluuya. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago, 1967. Il piccolo criminale William “Bill” O’Neal ruba macchine fingendosi un agente dell’FBI che effettua sequestri di presunti veicoli scomparsi. Dopo un ennesimo colpo viene fermato dalla polizia e arrestato. Viene quindi condotto di fronte all’agente FBI Roy Mitchell, che lo mette di fronte a un bivio: o scontare sei anni e mezzo di carcere (18 mesi per il furto d’auto e 5 anni per aver finto di essere un agente federale) o prendere parte a un’operazione di polizia come infiltrato.

In quel periodo infatti Fred Hampton, il carismatico presidente della sezione dell’Illinois del Black Panther Party e vicepresidente a livello nazionale, fonda la Rainbow Coalition, un’importante organizzazione politica multiculturale che comprende le Pantere Nere e diverse bande di strada (gli Young Patriots, gli Young Lords, e altri) il cui fine è porre alle lotte intestine tra poveri e cambiare la società americana, razzista e foriera di disuguaglianze. Hampton, che fa spesso riferimenti al socialismo e al maoismo, viene identificato come una minaccia radicale dall’FBI, che cerca di sovvertire le sue attività a Chicago.

O’Neal accetta di infiltrarsi nelle Pantere Nere, e gradualmente conquista la fiducia dei compagni, anche perché si offre di diventare l’autista ufficiale di Hampton (a cui le autorità hanno confiscato la patente). Riesce anche a sviare alcuni sospetti (per esempio quando un uomo lo riconosce per essere il ladro col distintivo FBI) e si guadagna il soprannome di “Wild Bill”.

Judas and the Black Messiah: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Judas and the Black Messiah, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Kaluuya: Fred Hampton

Lakeith Stanfield: William O’Neal

Jesse Plemons: Roy Mitchell

Dominique Fishback: Deborah Johnson

Ashton Sanders: Jimmy Palmer

Martin Sheen: J. Edgar Hoover

Algee Smith: Jake Winters

Darrell Britt-Gibson: Bobby Rush

Dominique Thorne: Judy Harmon

Amari Cheatom: Collins

Caleb Eberhardt: Bob Lee

Lil Rel Howery: Brian

Khris Davis: Steel

Streaming e tv

Dove vedere Judas and the Black Messiah in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.