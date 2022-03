Chi è Jeremias Rodriguez, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Jeremias Rodriguez, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Con zaino in spalla, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha preso parte al nuovo cast del reality show di Canale 5, condotto ancora una volta da Ilary Blasi. Il programma torna in prima serata sul canale principale di Mediaset con doppio appuntamento settimanale. Ma cosa sappiamo su Jeremias Rodriguez? Scopriamo tutto sul suo conto.

Chi è Jeremias Rodriguez: età, programmi TV, Instagram

Jeremias Rodriguez non è estraneo al mondo della televisione italiana, soprattutto perché è il fratello di una nota modella e showgirl. Si tratta di Belen Rodriguez ed è merito suo se i fratelli hanno poi avuto modo di farsi conoscere sul piccolo schermo italiano. I tre fratelli insieme hanno fondato anche un brand di moda, Hinnominate. Classe 1988, Jeremias Rodriguez arriva come naufrago sull’Isola dei Famosi 2022 e partecipa in coppia con Gustavo Rodriguez, suo padre. In principio, Jeremias ha lasciato l’Argentina per poter vivere più vicino alla sua famiglia. Eppure ha spiegato che in un primo momento non era felicissimo all’idea di lasciare casa sua, che ha definito il suo posto sicuro. Infatti, rispetto alle sorelle, è arrivato per ultimo in Italia. Eppure è proprio qui che ha riscontrato forte successo. Prima dell’edizione 2022, Jeremias aveva già preso parte al reality show in Honduras per l’edizione 14. In ogni caso questo non è stato il suo primo reality: in passato ha partecipato anche al Grande Fratello Vip in coppia con sua sorella Cecilia. Il fratello di Belen è presente sui social: su Instagram può contare sull’appoggio di 615mila follower.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.