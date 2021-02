Jason Bourne: tutto quello che c’è da sapere sul film

Jason Bourne è il film con Matt Damon del 2016 in onda questa sera – mercoledì 17 febbraio 2021 – su Italia 1 in prima serata dalle 21.20. Un avvincente thriller diretto da Paul Greengrass. Si tratta del quinto film della serie di Bourne. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Jason Bourne? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’ex agente della CIA Nicky Parsons (Julia Stiles) si trova sotto copertura in Islanda, dove riesce a recuperare alcuni file riguardanti l’Agenzia e le operazioni della Treadstone. Tra i file rubati da Nicky c’è anche il nuovo progetto Ironhand, una piattaforma digitale all’avanguardia creata con lo scopo di spiare tutti gli utenti americani. Mentre l’agente Heather Lee (Alicia Vikander) cerca di fermare il programma, Nicky si reca in Grecia dove si nasconde Jason Bourne (Matt Damon), per rivelargli le importanti informazioni che è riuscita a rubare. Nicky, infatti, ha scoperto che uno degli ideatori della Treadstone potrebbe essere il padre di Jason, Richard Webb, rimasto vittima di un attentato terroristico. L’incontro tra Nicky e Jason, tuttavia, è bruscamente interrotto da un sicario (Vincent Cassel) inviato dal direttore Robert Dewey (Tommy Lee Jones) che non vuole che Bourne scopra la verità sul suo passato.

Secondo la trama di Jason Bourne, il protagonista del film trova le informazioni di cui ha bisogno scoprendo il vero assassino di suo padre e il motivo che, anni prima, lo spinse ad arruolarsi nel programma speciale per la creazione di super soldati, di cui Dewey era responsabile. Dopo una rocambolesca fuga dalla CIA e dallo spietato sicario inviato dal direttore, Bourne fa la conoscenza di Lee la quale gli racconta del pericoloso nuovo progetto e lo invita ad andare a Las Vegas, per assistere alla presentazione di Dewey e fermare il lancio del programma. Mentre la verità sul suo passato sta per venire finalmente a galla, Bourne potrebbe non godere della sua vendetta.

Jason Bourne: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo thriller del 2016, quinto capitolo della serie di Bourne. Su tutti il protagonista Matt Damon, ma anche Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp, Vinzenz Kiefer, Stephen Kunken. Ecco gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Matt Damon: Jason Bourne

Alicia Vikander: Heather Lee

Tommy Lee Jones: Robert Dewey

Riz Ahmed: Aaron Kalloor

Vincent Cassel: l’asset

Julia Stiles: Nicky Parsons

Ato Essandoh: Craig Jeffers

Scott Shepherd: Edwin Russell

Gregg Henry: Richard Webb

Bill Camp: Malcolm Smith

Vinzenz Kiefer: Christian Dassault

Stephen Kunken: Baumen

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Jason Bourne, in onda questa sera – 17 febbraio – in prima serata su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Jason Bourne in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 17 febbraio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

