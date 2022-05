Pallavolo, Itas Trentino-Zaksa Kedzierzyn Kozle streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Champions League di volley

Questa sera, domenica 22 maggio 2022, su Rai 2 dalle 21 va in onda la finale di Champions League di Volley tra Itas Trentino e Zaksa Kedzierzyn Kozle. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo maschile. Si tratta di una rivincita della finale andata in scena lo scorso anno al PalaOlimpia di Verona. Il match di questa sera si giocherà alla Dvorana Center Stozice di Lubiana. Sono nove i confronti ufficiali tra le due squadre: cinque i successi della squadra italiana, quattro quelli della compagine polacca. Ma dove vedere la finale di Champions League di pallavolo maschile Itas Trentino-Zaksa Kedzierzyn Kozle in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Diretta su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) a partire dalle 21 di oggi, domenica 22 maggio 2022. Oltre che in chiaro, il match è visibile anche sui canali di Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky.

Itas Trentino-Zaksa Kedzierzyn Kozle streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire la finale della Champions di volley anche in mobilità, attraverso la diretta streaming di Rai Play, o seguendo i canali di Eurosport disponibili su Now Tv, Sky Go, Discovery+, Dazn ed Eurosport Player. La partita è visibile anche sulla piattaforma Euro Volley Tv.