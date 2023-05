Italia 1 On Stage: Max Angioni con Miracolato. Anticipazioni e ospiti

Max Angioni è uno dei giovani comici più affermati. Sarà protagonista questa sera, martedì 30 maggio 2023, in prima serata su Italia 1 con lo spettacolo Miracolato, per la serie Italia 1 On stage, dalle ore 21.20. Tanti sketch divertenti per il giovane comico uscito da Italia’s Got Talent e già diventato un volto di punta delle trasmissioni Mediaset come Le Iene. Di seguito le anticipazioni di Miracolato, la serata all’insegna della comicità e dell’ironia con Max Angioni, che divertirà il pubblico con l’inconfondibile verve della sua Stand Up Comedy.

Anticipazioni

Dopo aver attraversato le piazze e i teatri di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30.000 biglietti venduti e moltissimi sold out, nello speciale di Italia 1 Angioni calca il palco del Teatro Manzoni di Milano, da dove racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social alla sua relazione con lo sport, dalla maledizione di arrivare secondo fino alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Max Angioni è uno dei giovani talenti della comicità italiana, che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere dai tempi di Italia’s Got Talent, poi Zelig, Le Iene e recentemente Lol.

Una sferzante ironia anima i suoi monologhi, tra interazioni con il pubblico e incursioni dei suoi folli personaggi. Nello show il comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla vita di tutti i giorni. La sua comicità e immaginazione diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in uno spettacolo in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

Streaming e tv

Dove vedere Italia 1 On Stage Max Angioni Miracolato in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 30 maggio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.