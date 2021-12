It – Capitolo due: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda It – Capitolo due, film del 2019 diretto da Andrés Muschietti. La pellicola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King, è il sequel del film del 2017 It. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Derry, 2016. Alla fiera della città, Adrian Mellon, dopo essere stato pestato e buttato giù da un ponte da un gruppo di delinquenti per la sua omosessualità, viene brutalmente ucciso da un mostruoso clown davanti agli occhi del fidanzato, mentre un mare di palloncini rossi riempie il canale. Mike Hanlon, l’unico componente del Club dei Perdenti ad essere rimasto a Derry, venuto a conoscenza del fatto, capisce che Pennywise si è risvegliato e incomincia a chiamare i suoi vecchi amici, i quali sono cresciuti lontani dalla città dimenticando gli eventi dell’estate del 1989. Bill è diventato un celebre scrittore dell’orrore, sebbene i suoi finali siano considerati terribili da tutti, e lavora alla sceneggiatura di un film con sua moglie Audra nel ruolo di protagonista; Richie è diventato uno stand-up comedian; Eddie è un assicuratore e si è sposato con una donna ipocondriaca e iperprotettiva tale e quale a sua madre; Ben è notevolmente dimagrito e si è affermato come un architetto di caratura mondiale; Stan è un agiato uomo d’affari in procinto di andare in vacanza con la moglie e Beverly è diventata una nota stilista e si è sposata con Tom Rogan, un uomo impulsivo e violento come suo padre. Alla chiamata di Mike, i Perdenti rimangono scioccati, ma, nonostante l’agitazione e lo spavento, decidono di fare la cosa giusta e ritornare a Derry. L’unico a desistere è Stan, che si suicida tagliandosi i polsi nella vasca da bagno, incapace di riaffrontare vecchi ricordi e paure sopite. Beverly invece viene aggredita dal marito che, sospettando un tradimento, non vuole lasciarla andare, ma la donna non si fa sopraffare e riesce a scappare.

It – Capitolo due: il cast

Abbiamo visto la trama di It – Capitolo due, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James McAvoy: William “Bill” Denbrough

Jaeden Martell: William “Bill” Denbrough giovane

Bill Skarsgård: Pennywise / It

Jessica Chastain: Beverly “Bev” Marsh

Sophia Lillis: Beverly “Bev” Marsh giovane

Jay Ryan: Benjamin “Ben” Hanscom

Jeremy Ray Taylor: Benjamin “Ben” Hanscom giovane

Bill Hader: Richard “Richie” Tozier

Finn Wolfhard: Richard “Richie” Tozier giovane

Isaiah Mustafa: Michael “Mike” Hanlon

Chosen Jacobs: Michael “Mike” Hanlon giovane

James Ransone: Edward “Eddie” Kaspbrak

Jack Dylan Grazer: Edward “Eddie” Kaspbrak giovane

Andy Bean: Stanley “Stan” Uris

Wyatt Oleff: Stanley “Stan” Uris giovane

Jackson Robert Scott: George “Georgie” Denbrough

Joan Gregson: sig.ra Kersh

Javier Botet: lebbroso

Teach Grant: Henry Bowers

Nicholas Hamilton: Henry Bowers giovane

Jess Weixler: Audra Phillips

Will Beinbrink: Tom Rogan

Xavier Dolan: Adrian Mellon

Taylor Frey: Don Hagarty

Jake Weary: John “Webby” Garton

Stephen Bogaert: Alvin Marsh

Molly Atkinson: Myra / Sonia Kaspbrak

Ryan Kiera Armstrong: Victoria Fuller

Luke Roessler: Dean

Joe Bostick: sig. Keene

Juno Rinaldi: Gretta

Peter Bogdanovich: se stesso

Stephen King: negoziante

Streaming e tv

Dove vedere It – Capitolo due in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.