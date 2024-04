Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni sulla terza puntata, 15 aprile

Stasera, giovedì 15 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’Isola, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Inizia con non pochi intoppi la 18esima edizione del reality. Due le naufraghe che hanno già abbandonato la Isla: Tonia Romano, che per malattia non è mai sbarcata a Cayo Cochinos e Francesca Bergesio (Miss Italia) che ha lasciato il reality a causa infortunio. La scorsa puntata nel frattempo sono sbarcati due nuovi naufraghi: l’attore Francesco Benigno e il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. Ecco il cast (ancora) in gioco. Joe Bastianich, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Greta Zuccarello, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.

Intanto Matilde Brandi è caduto nello sconforto. La showgirl si è lasciata andare alle lacrime pensando ai suoi affetti lontani. A confortarla ci ha pensato Peppe Di Napoli che però è poi crollato anche lui. Stasera se ne parlerà. Intanto sono quattro i naufraghi finiti in nomination la scorsa puntata: Khady Gueye, Luce Caponegro, Samuel Peron e Peppe Di Napoli. Chi lascierà il reality?

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.