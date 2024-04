A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2024: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5? Ogni puntata inizierà intorno alle ore 21,30 e avrà una durata di circa 4 ore e 15 minuti, pause pubblicitarie incluse. La chiusura è infatti, stando alle informazioni nella guida tv Mediaset, prevista per le 0re 01,45.

Ma come si vota per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024? Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto via mobile con SMS al numero 477.000.3, attraverso il sito web www.isola.mediaset.it, tramite app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone e tablet) e tramite Smart TV e decoder abilitati.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2024 su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 8 aprile 2024

Seconda puntata: giovedì 11 aprile 2024

Terza puntata: lunedì 15 aprile 2024

Quarta puntata: giovedì 18 aprile 2024

Quinta puntata: lunedì 22 aprile 2024

Sesta puntata: giovedì 25 aprile 2024

Settima puntata: lunedì 29 aprile 2024

Ottava puntata: giovedì 2 maggio 2024

Nona puntata: lunedì 6 maggio 2024

Decima puntata: giovedì 9 maggio 2024

Undicesima puntata: lunedì 13 maggio 2024

Dodicesima puntata: giovedì 16 maggio 2024

Tredicesima puntata: lunedì 20 maggio 2024

Quattordicesima puntata: giovedì 23 maggio 2024

Quindicesima puntata: lunedì 27 maggio 2024

Sedicesima puntata: giovedì 30 maggio 2024

Diciassettesima puntata: lunedì 3 giugno 2024

Diciottesima puntata: giovedì 6 giugn0 2024

Diciannovesima puntata: lunedì 10 giugno 2024

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia L’Isola dei Famosi 2024, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e giovedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.