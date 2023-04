Isola dei Famosi 2023: il cast (concorrenti) della nuova edizione

Qual è il cast completo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality in onda su Canale 5 da lunedì 17 aprile? Il programma sarà condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos in avvio di reality saranno divisi in tre tribù: quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie. Al vincitore andrà il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dallo stesso vincitore). Ma quali sono i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5? Eccoli divisi nei tre gruppi annunciati:

“Tribù delle donne” Fiore Argento

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Corinne Clery

Claudia Motta

Helena Prestes

Cristina Scuccia

“Tribù degli uomini” Christopher Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

“Tribù delle coppie” Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise

i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Come si vota (televoto)

Abbiamo visto il cast dell’Isola dei Famosi 2023, ma come si vota (televoto) per i concorrenti? Come lo scorso anno, si potrà votare per i vari naufraghi in nomination tramite sito, app e sms. Ma vediamo i modi nel dettaglio: