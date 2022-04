Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti torna in Italia per curare le ustioni: “Pronta a fare causa al reality”

Patrizia Bonetti è rientrata in Italia per sottoporsi a delle cure e sarebbe pronta a fare causa alla produzione dell’Isola dei Famosi 2022. A riportare la notizia sono stati Today e Biccy. L’ex naufraga, che non fa più parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi “e il fidanzato sono pronti a fare causa al colosso tv per oltre un milione di euro“, hanno scritto. Ma cosa è successo sull’Isola? Il 24 marzo scorso Patrizia aveva dovuto sfidare Roberta Morise per diventare ufficialmente una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Per farlo ha affrontato la prova del fuoco. Una prova durissima, durata quasi 6 minuti (5:51 per la precisione). A quel punto l’inviato del programma, Alvin, aveva dato lo stop: “Ok, perfetto, la prova si può dichiarare conclusa, grazie. Spegnete le fiamme, grazie”.

“Bravissime e fortissime, però volevo sapere: Patti tutto bene?”, si era immediatamente preoccupata Ilary Blasi dallo studio di Milano. La ragazza era sembrata visibilmente provata ma aveva tranquillizzato tutti confermando di stare bene: “Ok l’importante è quello”, aveva replicato la conduttrice. A vincere la sfida era stata Morise, in quanto ‘Patti’ si era leggermente spostata dalla fiamma durante la prova. Bonetti era però stata dirottata a Playa Sgamada. Tutto bene? Non proprio. Durante la puntata successiva, quella del 28 marzo, Ilary Blasi era tornata a collegarsi con Playa Sgamada ma di Patti non vi era traccia: “Manca Patti Bonetti che la scorsa puntata ha fatto la prova del fuoco, si è scottata però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo un pochino sotto osservazione in infermeria ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi”. Poi invece la decisione di tornare in Italia. In merito alla volontà di rifarsi sulla produzione al momento non sono arrivate smentite. Ma di certo l’argomento non è chiuso.