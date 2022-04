L’Isola dei Famosi 2022 stasera non va in onda: perché, il motivo

Isola dei Famosi 2022 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, giovedì 21 aprile 2022, l’Isola dei Famosi 2022 non va in onda? Il programma condotto da Ilary Blasi oggi non verrà trasmesso per lasciare spazio a Supervivientes, la versione spagnola del gioco che usa le stesse strutture della versione italiana. Il reality, infatti, debutterà oggi, giovedì 21 aprile, e per l’occasione Mediaset ha deciso di fare un passo indietro e di trasmettere, per quella serata, Big Show. La puntata in programma oggi quindi è stata spostata a domani, venerdì 22 aprile 2022. Insomma bisognerà aspettare solo 24 ore in più per potersela godere.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto perché stasera l’Isola dei Famosi 2022 non va in onda, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.