Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 marzo

Stasera, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Durante la puntata, condotta come sempre da Ilary Blasi, ci saranno due nuovi ingressi. Una nuova coppia è pronta a mettersi in gioco. Si tratta di Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi. Come verranno accolti dal resto del gruppo? Guendalina Tavassi, 36 anni, è un’influencer e showgirl romana. Guendalina ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello e successivamente ha lavorato come opinionista televisiva. Nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show. Torna per la seconda volta sull’Isola dei Famosi, ma questa volta non sarà sola: l’ex gieffina affronterà le difficoltà del reality in squadra con il fratello Edoardo.

Al televoto, nella scorsa puntata di lunedì, sono finite altre due coppie. Quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, e quella degli sportivi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Chi di loro dovrà abbandonare l’isola? Ci saranno poi come sempre nuove nomination e quindi l’apertura di un nuovo televoto. Stando alle prime anticipazioni, i naufraghi che risulteranno eliminati nella puntata di stasera finiranno, come tutti, a Playa Sgamada. Poi, però, ci sarà un altro televoto e il concorrente più votato questa volta dovrà lasciare il gioco definitivamente.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.