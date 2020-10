Io ti cercherò streaming live e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della fiction

IO TI CERCHERÒ STREAMING TV – Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Io ti cercherò, fiction con protagonista Alessandro Gassmann. Una coproduzione Rai Fiction – Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Ma dove è possibile vedere la seconda puntata di Io ti cercherò in diretta tv, live streaming e replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata della serie tv va in onda da oggi, lunedì 12 ottobre 2020, in prima serata (ore 21,25) in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Io ti cercherò in live streaming e on demand

Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli in replica dove e quando si vuole.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata di Io ti cercherò, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate dalla durata di circa 2 ore: la prima il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 OGGI

Terza puntata: lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Quarta puntata: lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Potrebbero interessarti Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità Chi è Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni