Interstellar: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 24 giugno 2022, va in onda in prima serata Interstellar, un film fantascientifico uscito al cinema nel 2014 con la regia di Christopher Nolan. Il cast è ricco di nomi hollywoodiani e la pellicola in sé ha collezionato svariate candidature agli Oscar per poi aggiudicarsene uno per i migliori effetti speciali. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama è ambientata in un mondo distopico, dove l’umanità è afflitta da continue tempeste di sabbia. Durante una di queste, Joseph Cooper e sua figlia Murph notano che, sul pavimento, ci sono strane striscie di sabbia che rivelano delle coordinate. Joseph è un ex ingegnere della Nasa, per cui non crede che si tratti di una coincidenza. Così seguono quelle coordinate e arrivano in un centro segreto della Nasa gestito da Tom e Amelia Brand che custodisce un varco spazio temporale vicino Saturno. L’equipe partita in precedenza non ha portato a termine la missione, soltanto Mann è sopravvissuto per raccontarlo. Così Joseph si convince che sia compito suo tentare un ultimo viaggio estremo nella galassia.

Interstellar: il cast del film

Il cast di Interstellar è ricco di stelle nel firmamento hollywoodiano. Joseph, il protagonista, ha le fattezze di Matthew McConaughey, mentre sua Murphy è interpretata da Mackenzie Foy. Di seguito scopriamo chi fa parte del cast del film:

Matthew McConaughey: Joseph Cooper

Anne Hathaway: Amelia Brand

Jessica Chastain: Murphy “Murph” Cooper

Michael Caine: professor Brand

John Lithgow: Donald

Mackenzie Foy: Murphy “Murph” bambina

Ellen Burstyn: Murphy Cooper anziana

Casey Affleck: Tom Cooper

Matt Damon: dr. Mann

Topher Grace: Getty

Wes Bentley: Doyle

David Gyasi: Romilly

Timothée Chalamet: Tom Cooper adolescente

William Devane: membro del consiglio NASA

Jeff Hephner: dottore

Elyes Gabel: scienziato

David Oyelowo: preside

Streaming e TV

Dove vedere Interstellar in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite MediasetPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.