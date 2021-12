Insonnia d’amore: trama, cast e streaming del film

Stasera, 24 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Insonnia d’amore (Sleepless in Seattle), film del 1993 diretto da Nora Ephron, con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sam rimane vedovo ed è inconsolabile. A Chicago, la città in cui vive e lavora, ogni luogo gli ricorda la giovane moglie e così decide di trasferirsi a Seattle portandosi dietro il figlioletto Jonah. Il bambino, vedendo l’afflizione del padre, non trova di meglio che rivolgersi a una radio e il caso di Sam diventa nazionale affascinando anche Annie Reed, una romantica giornalista di Baltimora – dall’altro capo degli Stati Uniti – che è prossima al matrimonio e ha un debole per il film Un amore splendido con Cary Grant e Deborah Kerr. Nel frattempo Sam comincia a ricevere una marea di lettere di aspiranti mogli e Jonah, tra tutte, pesca quella di Annie. Dopo varie vicende i due si danno appuntamento a New York in cima all’Empire State Building, proprio come in Un amore splendido, il giorno di San Valentino.

Insonnia d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Insonnia d’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Samuel “Sam” Baldwin

Meg Ryan: Annie Reed

Bill Pullman: Walter, fidanzato di Annie

Ross Malinger: Jonah Baldwin

Rosie O’Donnell: Becky, collega di Annie

Gaby Hoffmann: Jessica

Victor Garber: Greg

Rita Wilson: Suzy

Barbara Garrick: decoratrice Victoria

Carey Lowell: Maggie Abbott Baldwin, defunta moglie di Sam

David Hyde Pierce: Dennis Reed

Dana Ivey: Claire Bennett

Rob Reiner: Jay

Tom Riis Farrell: Rob

Leclanché Durand: Barbara Reed

Kevin O’Morrison: Cliff Reed

Valerie Wright: Betsy Reed

Frances Conroy: Irene Reed

Tom Tammi: Harold Reed

Calvin Trillin: zio Wilson

Caroline Aaron: dott.ssa Marcia Fieldstone

Linda Walley: Loretta

LaTanta Richardson: Harriet

Tom McGowan: Keith

Stephen Mellor: Wyatt

Marguerite Schurtle: cameriera a Baltimora

Streaming e tv

Dove vedere Insonnia d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.