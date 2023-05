Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 4 maggio 2023, Rai 3

Questa sera, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Il programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare di Sabrina Giannini stasera andrà in onda con una puntata che racconta cosa ci sia davvero dietro gli slogan e le iniziative definite sostenibili. Considerando che ogni attività ha un impatto sul pianeta, l’inchiesta mostrerà come la transizione ecologica resti ancora per lo più un’opera di greenwashing – spesso più annunciato che realizzato – con un futuro ancora lungo e tortuoso soprattutto in settori molto inquinanti come l’industria della moda e dell’edilizia. Il programma svelerà come vengono prodotti i tessuti degli abiti che indossiamo e come sono costruiti gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, che sono un po’ la nostra terza pelle, e spiegherà quanto, in questi due settori, la spinta all’efficientamento energetico sia davvero un processo sostenibile.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.20, stasera – giovedì 4 maggio 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.