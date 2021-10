Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 30 ottobre

Questa sera, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Eco-balle. Come mai è consentito l’uso di concimi tossici e con alte concentrazioni di metalli pesanti su terreni di coltura? Perché il commercio del rifiuto è sempre più ingestibile e provoca incendi nei capannoni abbandonati del Nord Italia e prende le vie dell’Oriente e della Bulgaria? Sabrina Giannini e la sua squadra di Indovina chi viene a cena hanno seguito questi percorsi, dove la “tolleranza” delle norme rende volutamente indefinibile il confine tra la legalità e il crimine contro la salute e l’ambiente, il più vantaggioso economicamente e il meno rischioso penalmente.

L’inchiesta mostra il legame tra i traffici internazionali dei rifiuti e il traffico di animali selvatici (incredibilmente ancora commerciati nonostante gli scienziati abbiano chiesto di bloccarli per evitare altre pandemie causate da virus di origine animale come il Covid). Il comun denominatore è il crimine contro l’ambiente, sempre più diffuso perché a fronte di notevoli guadagni il rischio di finire nella maglie della giustizia è remoto. Proprio un’inchiesta del programma di 4 anni fa ha attivato l’indagine di una Procura che ha scoperto così un “traffico” di liquami umani sversati sui campi di frumento, mais e riso in Lombardia.

Nella puntata di sabato 30 ottobre alle 21.45 di Indovina chi viene a cena si parlerà anche della pesca illegale attuata con gli elettrostorditori da parte di bande di criminali che vendono questi siluri in Romania. Guadagni enormi, ma il pesce puzza sempre dalla testa. La preda dei “Pirati dei canali” è un pesce non autoctono ormai diffuso perché introdotto per la pesca (non vi ricorda i cinghiali introdotti per i cacciatori?). Inizialmente i politici veneti misero una taglia per chi li pescava e così è cominciata la pesca illegale.

Gli altri pesci muoiono insieme a questi a causa della scossa, uccisi anche dall’inquinamento e, come vedremo, dalla inversione sessuale causata dalle sostanze chimiche e interferenti endocrini diluiti nel Po e i suoi affluenti. In definitiva i rischi sono pochi i guadagni tantissimi. E i costi di smaltimento, bonifica, li paghiamo noi.

Streaming e tv

