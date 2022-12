Incastrati: il cast (completo) della serie tv su Canale 5

Qual è il cast (attori) di Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone inizialmente trasmessa su Netflix e ora su Canale 5 in due serate (mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022)? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Marianna Di Martino: Agata

Anna Favella: Ester

Leo Gullotta: Procuratore Nicolosi

Sergio Friscia: Sergione

Tony Sperandeo: Tonino Cosa inutile Macaluso

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Filippo Luna: Vice questore Lo Russo

Domenico Centamore: Don Lorenzo Primosale

Sasà Salvaggio: Alberto Gambino

Mary Cipolla: Antonietta, madre di Valentino e Ester

Fabio Agnello: picciotto Signorino

Giovanni Furnari: picciotto Geppetto

Fabrizio Pizzuto: picciotto Scienziato

Valentino Pizzuto: picciotto Stoccafisso

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Incastrati, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda mercoledì 7 dicembre 2022 e giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.