Imma Tataranni, cos’è successo nella precedente puntata

Torna l’appuntamento con Imma Tataranni, una serie televisiva tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia (casa editrice Einaudi) e che racconta la storia di Imma, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata), una donna forte e determinata, piena di risorse, che non fa sconti a nessuno. Ha faticato molto per raggiungere la posizione che attualmente ricopre, crede molto nei valori della giustizia e per questo è incorruttibile. In tanti hanno avanzato un paragone a Montalbano, come se fosse la sua versione femminile. La prima stagione di Imma Tataranni è composta da sei episodi e, in attesa della seconda, su Rai 1 vanno in onda le repliche della prima stagione. Ma cos’è successo nella precedente puntata? Lo scorso martedì è andata in onda la prima puntata, vediamo qual è il riassunto.

Il riassunto della prima puntata

Lo scorso martedì, 22 settembre 2020, è andata in onda la replica della prima puntata di Imma Tataranni, che s’intitola “L’estate del dito”. Si parte con Imma in vacanza a Metaponto, in compagnia della famiglia e dei colleghi. La donna però nota un dito mozzato in acqua e così addio vacanze, si torna al lavoro. Avverte la Procura di aver trovato questo dito tatuato in mare e qui conosce il nuovo procuratore capo Alessandro Vitali, ritrova anche il giovane carabiniere Ippazio Calogiuri che si mette subito all’opera. Dopo aver contattato diversi ospedali senza risposta, Ippazio pensa che il dito possa essere oggetto di scena del film su Gesù, che stanno proprio girando a Metaponto: il protagonista, Sergio Covaser, è stato denunciato anni prima per aver picchiato una prostituta. Il caso sembra essere quasi concluso, quando poi qualche giorno dopo viene ritrovato anche un braccio femminile in un acquapark di Tursi. Imma a quel punto chiede a Vitali di affidarle il caso.

Questa sera, martedì 29 settembre 2020, alle ore 21:25 invece va in onda la seconda puntata di Imma Taranni: qui trovate le anticipazioni.

