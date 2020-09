Imma Tataranni, le anticipazioni della seconda puntata: trama e cast

Torna l’appuntamento in prima serata con Imma Tataranni, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replica della prima stagione, in attesa della seconda. La puntata che va in onda questa sera, martedì 29 settembre 2020, è la seconda e s’intitola “Come piantare i sassi”. Vediamo qual è la trama della puntata.

Imma Tataranni, le anticipazioni

Secondo le prime anticipazioni, la puntata di questa sera riparte da un’indagine che riguarda il ritrovamento di un ragazzo morto, Nunzio. Il corpo è stato trovato a Nora Siri e il caso coinvolgerà Imma. L’investigatrice entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a se stessa, che vuole soltanto andare via nella speranza di poter concretizzare quello che, a casa propria, non possono avere, che per andare via sono disposti a tutti, anche a farsi coinvolgere in affari loschi, nei traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Questo è quello che è successo a Nunzio.

Nel cast della seconda puntata di Imma Tataranni vediamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo, Dora Romano, Tony Laudadio, Alice Azzariti, Ester Pantano, Paolo Sassanelli e con la partecipazione di Antonio Gerardi, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso.

Potrebbero interessarti Zero il folle, la scaletta dell’evento musicale di questa sera su Canale 5 Zero il Folle per festeggiare i 70 anni di Renato Zero Zero il folle, dove vedere il concerto in tv e in streaming