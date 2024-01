Il Volo Tutti per Uno: lo show in replica su Canale 5 il 5 gennaio. Anticipazioni, ospiti, scaletta, cantanti, concerto, quante puntate, durata, orario, streaming

Questa sera, 5 gennaio 2024, Canale 5 propone in replica in prima serata lo show evento Il Volo Tutti per uno, lo straordinario concerto dell’Arena di Verona in cui il trio famoso in tutto il mondo ha incantato il pubblico insieme a tanti ospiti. Si tratta della seconda e ultima puntata in replica. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Ma quali saranno gli ospiti de Il Volo – Tutti per uno? Allo show prenderanno parte nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello. I cantanti de Il Volo canteranno sia da soli, proponendo il loro repertorio classico sia con altri artisti.

Il Volo Tutti per Uno: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Volo Tutti per uno? Lo show è stato trasmesso quest’estate su Canale 5 in due serate e viene riproposto in replica durante le festività natalizie.

Prima puntata: 29 dicembre 2023

Seconda puntata: 5 gennaio 2024

Streaming e tv