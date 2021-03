Il tuo ex non muore mai: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 2 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il tuo ex non muore mai, film del 2018 diretto da Susanna Fogel, con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon. Ma scopriamo qualcosa in più. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due amiche americane maldestre e sempliciotte, Audrey e Morgan, si trovano coinvolte in un intrigo internazionale dopo che Audrey scopre che il suo ex era un agente della CIA che, prima di morire, le chiede di portare a Vienna un oggetto conteso da servizi segreti e movimenti terroristi di tutto il mondo. Le esperienze di ginnasta di Morgan e la pratica dei videogiochi di Audrey, oltre a una sfacciata fortuna, consentono alle ragazze di attraversare tutta l’Europa quasi indenni e portare a termine la missione, non senza trucidare cruentemente (e spesso inconsapevolmente) le decine di spie addestrate militarmente e armate fino ai denti che cercano inutilmente di ostacolarle.

Il tuo ex non muore mai: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il tuo ex non muore mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mila Kunis: Audrey Stockton

Kate McKinnon: Morgan Freeman

Sam Heughan: Sebastian Henshaw

Justin Theroux: Drew Thayer

Gillian Anderson: Wendy

Hasan Minhaj: Duffer

Ivanna Sakhno: Nadedja

Fred Melamed: Roger

Kev Adams: autista Lukas

Ólafur Darri Ólafsson: viaggiatore finlandese

Tom Stourton: Edward Snowden

Jane Curtin: Carol Freeman

Paul Reiser: Arnie Freeman

Streaming e tv

Dove vedere Il tuo ex non muore mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

