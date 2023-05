Il traditore: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il traditore, film del 2019 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso membro di Cosa nostra e successivamente collaboratore di giustizia. Il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del miglior film in lingua straniera, ma non è stato selezionato per la shortlist. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

4 settembre 1980. È il periodo in cui la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, gestito dalle famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi, che, pur mostrandosi in amicizia e collaborazione, in realtà sono in rapporti di profonda rivalità. Durante una festa nella villa di Stefano Bontate in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo, a cui sono presenti esponenti di entrambi gli schieramenti, Tommaso Buscetta, detto don Masino, un boss affiliato alla mafia di Palermo, avverte il pericolo di una faida imminente e, per tutelarsi, decide di trasferirsi in Brasile, stato dove ha già vissuto e condotto affari in passato.

Le tensioni non tardano a manifestarsi, scatenando una serie di omicidi a boss mafiosi e a loro familiari incensurati, con il fratello e due dei figli di Buscetta, Benedetto e Antonio, rimasti in Sicilia, che vengono fatti sparire; lo stesso Buscetta si sente braccato anche in America Latina. La polizia brasiliana lo identifica e lo cattura, sottoponendolo a numerose torture fisiche e psicologiche, e ne tenta l’estradizione in Italia, che Buscetta in un primo momento evita tentando di uccidersi con della stricnina, che gli procura delle convulsioni a causa delle quali viene ricoverato in ospedale.

Buscetta, dopo essere stato salvato (si scoprirà in seguito che aveva lasciato un biglietto con scritto cosa aveva ingerito per avvelenarsi), viene comunque condotto in Italia, dove, ormai rimasto senza potere né denaro, sarebbe inevitabilmente destinato a finire nel mirino dei rivali corleonesi, guidati da Totò Riina. Il giudice antimafia Giovanni Falcone gli offre un’alternativa: collaborare con la giustizia, gesto che per il codice d’onore mafioso rappresenta inevitabilmente un tradimento da punire con la morte. Don Masino accetta e, in una serie di interrogatori, inizia a rivelare al giudice nomi, organizzazione, regolamenti, progetti e rituali di Cosa Nostra, diventando così uno dei primi collaboratori di giustizia della storia, benché rifiuti di essere definito un pentito, dicendo piuttosto di non condividere le caratteristiche della nuova mafia; anche il suo vecchio compagno Salvatore “Totuccio” Contorno inizierà a collaborare con la giustizia (anche se, a differenza di Buscetta, avrà qualche difficoltà a farsi comprendere, riuscendo a parlare soltanto in uno stretto dialetto siciliano).

Il traditore: il cast

Abbiamo visto la trama de Il traditore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Tommaso Buscetta

Maria Fernanda Cândido: Maria Cristina de Almeida Guimarães

Fabrizio Ferracane: Pippo Calò

Fausto Russo Alesi: Giovanni Falcone

Luigi Lo Cascio: Salvatore Contorno

Bruno Cariello: Alfonso Giordano

Goffredo Maria Bruno: Stefano Bontate

Nicola Calì: Totò Riina

Giovanni Calcagno: Gaetano Badalamenti

Bebo Storti: avv. Franco Coppi

Gabriele Cicirello: Benedetto Buscetta

Paride Cicirello: Antonio Buscetta

Elia Schilton: giornalista

Alessio Praticò: Scarpuzzedda

Pier Giorgio Bellocchio: Cesare

Rosario Palazzolo: Gianni De Gennaro

Antonio Orlando: Michele

Fabrizio Romano: avvocato

Pippo Di Marca: Giulio Andreotti

Marilina Marino: donna di Buscetta

Maria Amato: Melchiorra Buscetta

Streaming e tv

Dove vedere Il traditore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.