Il talento del calabrone: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il talento del calabrone, film del 2020 diretto da Giacomo Cimini con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta di genere Thriller dalla durata di 84 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un uomo a bordo di un’autobomba, Carlo, chiama in diretta Radio 105 e minaccia di suicidarsi mentre gira in auto per Milano. Nel corso della serata l’uomo, che le autorità scoprono essere un professore universitario che ha perso la propria famiglia, prende il controllo della rete elettrica usando un virus informatico e chiede alla radio di versargli un milione di euro, da destinare all’ascoltatore che saprà identificare l’oggetto contenuto in una fotografia da lui diffusa tramite un account social chiamato “il Calabrone”. Nel frattempo, il dj della radio e il tenente colonnello dei carabinieri Rosa Amedei si contendono la gestione della trasmissione, unico canale di comunicazione con Carlo. Si scopre infine che Dj Steph bullizzava il figlio del professore (poi morto suicida), che ha quindi deciso di vendicarsi facendo saltare l’edificio che ospita la radio, nel quale in realtà è posizionata una bomba. L’uomo viene ucciso dai carabinieri, salvo poi scoprire che l’ordigno è falso.

Il talento del calabrone: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il talento del calabrone, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Carlo De Mattei

Lorenzo Richelmy: Dj Steph

Anna Foglietta: tenente colonnello Rosa Amedei

Gianluca Gobbi: Massimo Darri

David Coco: capitano dei Carabinieri

Streaming e tv

Dove vedere Il talento del calabrone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.