Il ritorno di Giambruno a Mediaset: “Ora è vice di Brindisi a Diario del Giorno”

Si torna ancora una volta a parlare di Andrea Giambruno, il giornalista che dopo avere visto concludersi il suo rapporto con Giorgia Meloni e avere perso il suo posto in Mediaset, pare avere richiesto di potere fare ritorno. Il Messaggero riporta appunto questa notizia che avrebbe del clamoroso.

Se da un lato, infatti, continua a tenere banco l’evoluzione del suo rapporto con la Premier italiana, con cui ha anche trascorso le vacanze di Natale insieme, anche con la loro figlia, dall’altro, il motivo che lo conduce al centro della questione è puramente professionale.

Andrea Giambruno, rimosso dalla conduzione di Diario del Giorno su Rete4, da due settimane è “diventato il vice di Giuseppe Brindisi”, lo scrive il Fatto Quotidiano che cita fonti interne all’azienda.

Da metà gennaio Giambruno “si occupa di scegliere i temi, ospiti e posizioni da tenere” a Diario del Giorno, scrive il Fatto. E durante la trasmissione sarebbe anche l’unico collegato in cuffia a comunicare in diretta con Brindisi per dargli indicazioni sull’andamento del talk.

Secondo il quotidiano, Giambruno, smentite le voci di una causa a Mediaset, riapparso pubblicamente alla kermesse FdI di Atreju dello scorso dicembre, vorrebbe tornare in video in un tg dopo le elezioni europee.